Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Петербурге подвели первые итоги приёмной кампании в высшие учебные заведения. Популярность высшего образования в городе увеличилась по сравнению с прошлым годом, выросли конкурсы в вузы.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

На очную форму обучения в 2021 году было подано рекордное количество заявлений — 709 тысяч. На обучение по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места приняты 28 650 абитуриентов. Средний конкурс в государственные вузы Петербурга составил более 17 человек на место (в 2020 году — 14 человек на место), средний результат ЕГЭ зачисленных первокурсников — 83,56 балла.

Наиболее высокие баллы (более 90 за один экзамен) потребовались для поступления в Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО и петербургский филиал Высшей школы экономики (ВШЭ).

Как сообщили 20 августа в Смольном, после завершения приёма на коммерческие места, на заочную форму обучения и в магистратуру общее число петербургских первокурсников, как ожидается, превысит 95 тысяч человек.

Обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Санкт-Петербурге ведут 43 государственных гражданских вуза, 26 частных вузов и Институт медицинского образования Центра имени В.А. Алмазова.

В 2020−21 учебном году в вузах Петербурга по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучалось более 316 тысяч студентов, из них почти 34 тысячи — иностранные студенты. 71% петербургских студентов — иногородние.

«Петербург входит в первую десятку регионов России по уровню подготовки абитуриентов. Конкурс в наши вузы всегда высокий. Это говорит о том, что петербургская высшая школа не только занимает лидирующие позиции в России, но и ценится за рубежом», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.