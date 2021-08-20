Берлин, , 17:09 — REGNUM Германские военные завершили операцию по эвакуации из Афганистана десятков тысяч литров пива и вина из Афганистана, сообщает 20 августа газета Bild.

Кружечка пива Цитата м/ф «Шрек». реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США

По утверждению издания, правительство ФРГ задействовало дополнительные транспортные самолеты для эвакуации 340 бутылок вина и почти 65 тысяч бочек пива общим объемом 22,5 тыс. литров.

Уточняется, что в ходе операции были спасены остатки алкогольных напитков, хранившихся на базе Бундесвера в афганском городе Мазари-Шариф.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Кабула продолжается вывоз афганских сотрудников оккупационной администрации. Там скопились тысячи людей, происходит хаос, в давке гибнут люди.

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