Москва, 20 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Подмосковье идет процесс цифровизации услуг, расположенных на территории региона военкоматов. Об этом 20 августа министру обороны России Сергею Шойгу при помощи видеосвязи сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на селекторном совещании в Минобороны РФ.

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«Для Подмосковья все что связанно с воинской службой имеет особое значение», — сказал Воробьев.

По его словам, из Подмосковья каждый год 12 тыс. человек призывают на срочную службу в вооруженных силах России. Еще 150 тыс. человек, в том числе военные пенсионеры, ежегодно посещает военкоматы.

«Нужно, чтобы услуги в военкоматах были удобными, быстрыми и чаще всего цифровыми», — отметил глава региона.