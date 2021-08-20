Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Реставрацию исторического здания Биржи на стрелке Васильевского острова в центре Петербурга планируется завершить в ноябре 2021 года, однако сроки окончания работ могут быть отодвинуты в связи с целым рядом обстоятельств, затрудняющих реставрацию. В то же время катастрофические прогнозы относительно судьбы здания не имеют под собой фактических оснований.

ИА REGNUM Фронтоны здания украшают скульптуры бога моря Нептуна и бога торговли Меркурия (фото до реставрации)

О ходе реставрации знакового для Петербурга объекта сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе Государственного Эрмитажа, в распоряжении которого с 2014 года находится здание Биржи. Напомним, там планируется разместить Музей геральдики и наград, входящий в состав Эрмитажа. В здании будут проходить церемонии вручения государственных наград и знамён.

С 2018 года на реставрации Биржи поменялось несколько подрядчиков работ, которые возобновились осенью 2020 года. В апреле текущего года ряд СМИ сообщали, что здание Биржи, построенное в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона, якобы находится в критическом состоянии и нуждается в срочных укрепительных работах.

По данным Эрмитажа, в ходе обследования здания были выявлены некритичные дефекты фундаментов и конструкций, неравномерность осадок, наличие трещин в кирпичной кладке. В связи с этим были проведены работы по усилению фундамента. По данным геотехнического мониторинга, с начала работ деформаций здания не зафиксировано.

Однако реставрацию Биржи затрудняют сложности при формировании рабочей документации из-за слабой проработки первоначального проекта реставрации, санитарно-эпидемические ограничения из-за пандемии и резкий рост цен на материалы для реставрации.