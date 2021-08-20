Село Актаныш, Татарстан, 20 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В селе Актаныш 20 августа состоялось торжественное открытие новой полилингвальной гимназии-интерната «Адымнар». В мероприятии принимали участие руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев и глава РТ Рустам Минниханов.

Школа

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Новая школа рассчитана на 462 ученика. Комплекс образовательного учреждения состоит из полилингвальной школы и предшкольного образования в рамках сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями №6 и №3. Ученики 5−11 классов смогут изучать арабский и турецкий языки. На базе полилингвальной гимназии-интерната будет организована «Школа полного дня». Для ее реализации имеются мастерские, цифровые лаборатории, спортивный и хореографический залы, актовый зал, современный информационный центр. Учащиеся смогут освоить навыки вышивки и кулинарии, получат возможность обучаться в области типографии, фото и медиа, мультипликации, робототехники, IT-подготовки, 3D-моделирования.

«Мы возлагаем на Актанышский район большие надежды. Надеемся, что комплекс «Адымнар» будет успешно работать. Здесь созданы все условия для учебы и развития наших детей», — подчеркнул Рустам Минниханов в приветственной речи и поблагодарил строителей за качество объекта и его свовременную сдачу.

Как сообщало ИА REGNUM, с нового учебного года 24 школы Татарии станут пилотными площадками по реализации совместного проекта Российского футбольного союза и минобразования РТ «Футбол в школе». Соответствующие уроки введут в образовательных учреждениях Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского и Высокогорского районов.

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