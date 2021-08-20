Москва, 20 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Министерства запросили дополнительное финансирование в размере трёх триллионов рублей ежегодно в рамках федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба Минфина России.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

Как уточняется, предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях были рассмотрены на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании более чем на три триллиона рублей ежегодно», — говорится в сообщении.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что основная цель заседания — сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве. В ходе совещания он напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.

Глава Минфина добавил, что в проекте бюджета на 2022−2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств и мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах.

«Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив правительства, программных документах», — отметил он.