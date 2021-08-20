Брянск, 20 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Патроны, взрыватели, порох и детонаторы обнаружила служебная собака в одном из заброшенных подвалов Брянска рядом с многоквартирным домом, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе регионального УМВД.

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В полицию обратился случайный прохожий — он увидел в подвале на улице Калинина предметы, напоминающие боеприпасы. На место выехал кинолог Григорий Сафоненков. Служебный спаниель Микки обследовал близлежащие дворовые постройки, сараи, подвал и указал, что одном из деревянных ящиков находятся взрывчатые вещества.

Полицейские достали из ящика 2 084 патрона, 1 486 пуль, 95 взрывателей, 86 корпусов от взрывателей, 41 детонатор мин времён Великой Отечественной войны, ствол от огнестрельного оружия, штык и порох.

Возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает владельцев схрона.