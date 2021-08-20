Киев, , 17:05 — REGNUM Властям Украины не удаются попытки исключить лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука из повестки украинской политики, заявил в интервью «112.ua» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько Цитата из к/ф Слуга народа. Реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина

По словам эксперта, на политическом украинском поле сейчас нет ни одной политической фигуры, которая предлагает альтернативу. При этом политики и эксперты из партии президента Зеленского — «люди необразованные, предельно тупые, говорят всякую чушь, при том, что некоторые из них реально верят в эту чушь».

«А Порошенко что говорит? Что Зеленский недостаточно последовательно проводит мою линию — антироссийскую, никаких уступок и т. д. Но люди видят, что толку от этой линии нет. Ситуация в стране ухудшается. Кто говорит, что возможен альтернативный вариант, кроме Медведчука? Никто! Поэтому люди начинают прислушиваться, и он остается таким образом в политической повестке. Поэтому я не удивлен, что он есть в этой пятерке (рейтинга влиятельности). Могут появиться какие-то новые люди, но сегодня никто альтернативного варианта не предлагает», — отметил Погребинский.

Он считает, что лидер ОПЗЖ сегодня единственный, кто может из украинских политиков вести переговоры с Россией.

«Сегодня единственный, кто может решить проблему, чтобы газовая труба не была пустой — это Москва. А кто может с Москвой вести переговоры? Путин дал понять, что с Зеленским разговаривать бессмысленно. У Ермака (глава офиса президента Украины) тоже не получается. Так кто может разговаривать? И не только разговаривать — есть всякие инициативы, и можно спорить, насколько они реальные — но это нечто другое, чем то, что говорит или бессмысленно бурчит команда президента. Медведчук недавно говорил, что все-таки ещё небезнадежна идея газотранспортного консорциума с участием России, Украины и Германии, например, или ЕС, чтобы можно было инвестировать в эту газовую трубу», — анализирует специалист.

Погребинский отметил, что главный тренд в Европе в настоящий момент заключается в том, чтобы отказаться от угля, но поскольку они еще и отказываются от атомной энергетики, то у них нет другого выхода, чтобы увеличивать потребность в газе.

«Это значит, что у Украины есть шанс сохранить трубу и поддержать, но для этого надо хоть какие-то мозги включить, минимальные. Изменить риторику, запретить президенту болтать почем зря всякую чепуху и перейти к какому-то варианту прагматического отношения… Президент и его команда обязаны обеспечить жизнедеятельность миллионов украинских граждан. Если вы не сможете — вас сметут. Поэтому разумные люди должны понимать, что надо прекратить эту идиотскую риторику, ничего не дающую», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что до запуска газопровода «Северный поток — 2» России предстоит еще «долгий путь», и это время Украина должна использовать для защиты своих интересов и энергетической безопасности. В этот же день в «Газпроме» заявили, что уже до конца 2021 года поставки по газопроводу «Северный поток — 2» могут составить 5,6 млрд кубометров газа.