Москва, , 16:57 — REGNUM Российский Северный флот ведёт наблюдение за морскими силами НАТО, проводящими военные учения в Норвежском море, сообщает 20 августа пресс-служба Северного флота.

Поход кораблей Северного флота Mil.ru

Контроль за кораблями ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО осуществляет большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск».

"Большой противолодочный корабль «Североморск» в настоящее время осуществляет контроль за силами ОВМС (Объединенные военно-морские силы) НАТО, задействованными в совместном неплановом учении по противовоздушной обороне, которое проходит в северо-восточной части Норвежского моря», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным российских военных, в указанных манёврах НАТО принимает участие ракетный эсминец «Арли Бёрк» (USS Arleigh Burke) ВМС США.

Кроме того, пресс-служба уточняет, что одновременно большой противолодочный корабль «Североморск» выполняет задачи дальнего похода в Арктику, и сейчас идёт на юго-запад от берегов архипелага Земля Франца-Иосифа.

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