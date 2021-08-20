Москва, 20 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Платёжные системы Visa и Mastercard осуществляют давление на российские банки, сообщили 20 августа в пресс-службе Wildberries.

Цитата из к/ф «Безумный Пьеро». Реж. Жан-Люк Годар. 1965. Франция — Италия Под дулом пистолета

Онлайн-ритейлер заявил, что располагает данными о том, что зарубежные платёжные системы угрожают российским банкам — рассылают письма с угрозами штрафов, если те будут взимать комиссии с оплаты их картами в магазинах Wildberries.

Ритейлер назвал эти действия «проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платёжных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Wildberries заявила 16 августа, что те, кто оплачивает покупки при помощи российских платёжных систем, получают скидку в виде отсутствия комиссии. А при оплате Mastercard или Visa комиссия остаётся на ранее установленном уровне.