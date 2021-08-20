Нижний Новгород, 20 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Нижегородскую область в связи с ухудшением ситуации с пожарами на территории региона прибыл замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

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Уточняется, что в настоящее время продолжается наращивание группировки сил и средств для тушения пожара в заповеднике имени Петра Смидовича на территории Темниковского района Мордовии.

Глава управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков прибыл в город Первомайск в связи с возможным приближением огня из заповедника к границам городского округа. Здесь развернули оперативный штаб нижегородского МЧС в полевых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13:00 мск 20 августа на территории заповедника имени Петра Смиидовича действуют два очага природных пожаров общей площадь около 100 гектаров. На месте ликвидации очагов пожара уже работают сотрудники подразделений МЧС из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Татарии, Пензенской и Нижегородской областей. прибывают аэромобильные группировки Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей.

Всего в тушении пожара в заповеднике участвует группировка сил и средств в составе 1644 человека и 274 единицы техники.

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