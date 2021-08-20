Красногорск, 20 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Новый театральный сезон стартует в Подмосковье. Об этом 20 августа сообщило министерство культуры Московской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Театр

При этом все учреждения культуры на территории региона продолжат работать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Таким образом театральные залы будут заполнять лишь на половину от их вместимости.

«Первым со зрителями встретился Московский областной театр драмы и комедии — 11 августа. Спектаклем открытия стала постановка по пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», — отмечено в сообщении.