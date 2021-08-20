Мадрид, 20 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. 20 августа 33-летний форвард сборной Франции Карим Бензема подписал с мадридским «Реалом» новое двухлетнее соглашение. Об этом сообщили на официальном сайте «сливочных».

Антон Зайцев Карим Бензема

В первом туре испанской Примеры 2021/22 против «Алавеса» Бензема оформил дубль, забив в ворота Фернандо Пачеко на 48-й и 62-й минутах матча.

В прошедшем сезоне французский форвард принял участие в 34-х играх внутреннего чемпионата, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. В составе сборной Франции на Чемпионате Европы 2020 Бензема забил четыре гола в четырех матчах.

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник «Реала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор стал футболистом «Арсенала». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.