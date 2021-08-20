Екатеринбург, 20 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. С лесными пожарами, разгоревшимися в Свердловской области, будут бороться встречным палом. Об этом сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Личная страница Евгения Куйвашева в соцсети Instagram (https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/) Тушение лесного пожара

Общая площадь пожаров — 286 га. Горит лес под Первоуральском, Камышловом, в Пышминском районе, а также на севере области. Из-за аномальной жары и отсутствия ветра пожар тушить нелегко.

Решено бороться с пламенем встречным палом. «Это может привести к появлению дыма, который снова доберётся до Екатеринбурга», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар под Первоуральском тушат уже четвёртый день. За последние два дня площадь возгорания увеличилась.