Лондон, 20 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. 20 августа на официальном сайте лондонского «Челси» сообщили, что 22-летний атакующий полузащитник сборной США Кристиан Пулишич заразился коронавирусом. Футболист пропустит ближайший матч «пенсионеров» с «Арсеналом».

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Во втором туре Английской Премьер-лиги 2021/22 лондонский «Челси» сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в 37-ми матчах АПЛ и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Пулишич выступает за «Челси» со 2 января 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии». Лондонский клуб заплатил за полузащитника 64 миллиона евро. На данный момент стоимость американского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.