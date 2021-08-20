Киев, 20 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не имеет другого варианта действий, кроме как обратиться в суд об аннулировании лицензии оппозиционного телеканала «НАШ».

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Об этом 20 августа заявила заместитель председателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат отметила, что за последние полтора года Нацсовет 14 раз применял санкции в отношении телеканала «НАШ», причем более десятка из них — из-за языка ненависти и разжигание вражды.

«Использованы все возможные средства: предупреждения, штрафы, просьба придерживаться своего же редакционного устава. Иного решения, кроме как обратиться в суд об аннулировании лицензии, уже быть не может. При этом Нацсовет действует в пределах своих полномочий, а окончательное решение о лицензии канала вынесет суд», — уверена Кравчук.

Представитель «Слуги народа» подчеркнула, что если юристы телеканала считают, что нарушений законодательства не было, они смогут это обжаловать в суде «в состязательном процессе».

«Мы как страна очень ценим свободу слова. Но свобода не является вседозволенностью. Правила одни для всех. И украинское законодательство одинаково для всех телеканалов, которые получают частоты от государства и говорят на территории Украины», — заявила парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ» — последнего крупного оппозиционного телеканала страны. Формальным поводом для обращения в суд стали высказывания в эфире бывшего депутата Верховной рады, главы Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко. В феврале этого года, без какого-либо решения суда, власти Украины прекратили трансляции трёх оппозиционных телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne, введя санкции против их владельца.