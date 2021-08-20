Москва, 20 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Рэпер Скриптонит представил песню «Цыгане из Парижа» с исполнителем Rodionis со своего лейбла Musica36. Ранее автор композиции призвал своих слушателей провести диджитал-детокс перед прослушиванием, так как контент, который потребляется людьми в социальных сетях влияет на их психическое здоровье и эмоциональное состояние.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

«Идеально отретушированные лица и фигуры моделей вызывают чувство неуверенности у людей. Зацикленность на мнимых идеалах лишь останавливает нас в развитии, тогда как свобода от пресловутых стереотипов — это дорога к самому себе», — рассказал Rodionis.

Молодой подписант лейбла Musica36 ранее представил три сольных сингла, а также принял участие в записи альбома «Плохие привычки», вышедший в конце июля под авторством Индаблэка, Скриптонита и qurt.