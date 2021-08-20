Мостар, , 16:55 — REGNUM Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) потребовала от Государственного агентства информации и защиты (полиции БиГ) вызвать на допрос члена президиума БиГ Милорада Додика по поводу фактов «отрицания геноцида в Сребренице». Эту информацию 20 августа подтвердил региональными СМИ в городе Мостар сам Додик.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Тем не менее, сказал Додик, пока СБ ООН не постановит, что Кристиан Шмидт является новым верховным представителем международного сообщества в БиГ, Баня-Лука не будет признавать законы, навязанные Канцелярией верховного представителя, независимо от их содержания.

«Мне кажется, что я человек, против которого подавалось больше всего заявлений в прокуратуру. Каждый день приходит что-то новое. Я вижу, что Прокуратура БиГ потребовала от Государственного агентства информации и защиты допросить меня якобы из-за отрицания «геноцида в Сребренице». Мы (Республика Сербская — ИА REGNUM) просто не хотим иметь иностранцев, которые навязывают нам законы, независимо от их содержания. Очевидно, что мы в Боснии и Герцеговине никогда об этом не договоримся», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что предыдущий верховный представитель в БиГ Валентин Инцко под сам конец своего мандата ввел закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» на территории БиГ. Инцко сменил на должности немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Тем не менее, Республика Сербская, так же, как и Россия и Китай, не признают Шмидта легитимным представителем, так как он был выбран в обход СБ ООН.