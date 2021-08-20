Москва, 20 августа, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Если в РФ в сфере крупного и среднего бизнеса будет расти количество «компаний-зомби» (убыточных, неэффективных предприятий), то это может обернуться риском массовых банкротств и кризисом неплатежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Компании-зомби» — очень неоднородное понятие, — сказал он. — В малом бизнесе таковых вообще может быть очень много — брошенные компании, не сдающие отчётность, но пока не исключённые из единого государственного реестра юридических лиц, убыточные фирмы, которые владельцы содержат по привычке, и так далее. Большой объём таких компаний в малом бизнесе ни о чём не говорит. А вот если процент «компаний-зомби» заметен в среднем и крупном бизнесе, то для экономики это не очень хороший признак. Более 10 процентов компаний, фактически не приносящих прибыль на длительном отрезке времени в сегменте среднего и крупного бизнеса, говорят о довольно сложном положении всей экономики».

При таком показателе, как пояснил Ковригин, резко возрастает риск возникновения массовых банкротств и системного кризиса неплатежей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ростом в РФ числа «зомби-компаний» высказался заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.