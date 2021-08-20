Москва, 20 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В России ярко выражена динамика роста новых рабочих мест и вакансий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

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«На трудовом рынке явно выражена положительная динамика, как в увеличении количества новых рабочих мест и требуемых вакансий, так и в увеличении средней заработной платы, — сказал Порочкин. — По данным Росстата, рост заработной платы составляет 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 4,6% по сравнению с началом 2021 года. Также известно, что уровень доходов еще не достиг допандемийных показателей. Но, несмотря на имеющуюся тенденцию, делать сейчас прогнозы достаточно проблематично, так как мир еще не до конца победил коронавирус, и в осенне-зимний период вполне ожидаемы новые волны и, как следствие, ограничительные меры, которые могут отразиться как на бизнесе, так и на уровне реальных доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин рассказал, стоит ли верить данным Росстата о величине средней заработной платы в РФ.