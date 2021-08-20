Москва, 20 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Если кризис неплатежей в России будет развиваться стихийно и очень быстро, то он будет способен «зазомбировать» любую, даже очень успешную компанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что в России 15% промышленных компаний — это «зомби», то есть неэффективные, убыточные предприятия, оказавшиеся в предбанкротном состоянии и выпускающие неконкурентную продукцию.

Бизнес

«Давайте попробуем понять, что за фантастически твари эти зомби-компании и где они обитают. Промышленный сектор в наибольшей степени связан с потребительским рынком. Вот, может, и один из секретов роста цен на традиционно производимые товары и услуги: в России в 2021 году производство в натуральном выражении стало заметно меньше, чем в 2019 году, причем даже на фоне низкого платежеспособного спроса, который систематически снижается вслед за снижением реальных доходов населения», — сказал экономист.

По словам Ордова, самый точный термин, описывающий этот процесс, — промышленная деградация.

«Надежд у этих компаний в рамках существующего закона о банкротстве нет, а вероятность банкротства — лишь вопрос времени и наличия активов, способных заинтересовать профессиональных рейдеров, — сказал Ордов. — Не имея финансовых ресурсов и потенциала, данные компании не готовы встраиваться в изменяющийся спрос со стороны потребителей, тем самым «съедая» ресурсы экономики, создавая занятость с минимальными заработными платами, выступая финансовыми вампирами российской экономики. Макроэкономическая статистика сигнализирует о всё меньшем вкладе промышленного сектора в восстановительный рост ВВП в 2021 году, и теперь понятно почему».

Как заявил Ордов, процент зомби-компаний слишком высок для надежд на устойчивое восстановление российской экономики и уверенности в финансовой стабильности.

«Ужесточение монетарной политики и бюджетная консолидация, безусловно, добавят масла в огонь разрушительного банкротного цунами, призрак которого завис над нашей экономикой. В этом случае эффект домино, когда кризис неплатежей будет развиваться стихийно и очень быстро, будет способен «зазомбировать» любую, даже очень успешную компанию. Масштаб проблемы впечатляет и требует действий на опережение, но каких? Ответы зависят от желаемых целей, которые на сегодня в государственной экономической политике недостаточно ясно сформулированы», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, о чем свидетельствует такой рост количества в РФ «зомби-компаний».