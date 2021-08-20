Саратов, 20 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Саратовской области среднемесячная заработная плата в июне составила 38 891,4 рубля. По сравнению с июнем 2020 года она выросла на 11,7%. Сведения об этом опубликовал 20 августа Саратовстат.

Pixabay.com Выросли ли зарплаты у бюджетников?

Наибольшая среднемесячная заработная плата работников в июне текущего года регистрируется в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность — 64 972,1 рублей.

За первое полугодие зарплата по Саратовской области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 мая текущего года наиболее резко выросла задолженность по зарплатам в Нижегородской области — в 3,5 раза и составила 2,4 млн рублей. На 8,3% увеличились долги по зарплатам в Саратовской области — до 13,2 млн рублей, на 0,9% вырос показатель в Татарии — до 48,9 млн рублей.

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