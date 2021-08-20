Первоуральск, Свердловская область, 20 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара рядом со свердловским санаторием-профилакторием «Озеро Глухое» увеличилась до 70 га. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Alh-rb.ru Лесной пожар

Глава региона признал, что борьба с огнём осложняется сильной жарой и отсутствием ветра. Отметим, 19 августа площадь пожара под Первоуральском составляла 50 га, огонь тушат четвёртый день.

Куйвашев выразил надежду, что пожар удастся локализовать к утру 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пройдут противопожарные рейды в связи с аномальной жарой.