Москва, 20 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Информация о том, что 10−15% промышленных предприятий в РФ — это «зомби-компании» (убыточные и неэффективные компании), опровергает заявления официальных российских властей о полном восстановлении экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие итоги исследования, проведенного Высшей школой экономики.

Picserver.org Бизнес

«Российский промышленной сектор экономики может положить начало новому направлению в науке — «зомбиномика», — пошутил экономист. — Кризисы традиционно становятся рассадником этой болезни «финансового бешенства», когда бизнес тянется к государственной помощи и кредитным ресурсам в любых размерах вне адекватного анализа финансовых последствий для себя. А новость о 10−15% промышленных зомби-компаний в современной России вступает в особый диссонанс с заявлениями официальных экономических властей о полном восстановлении и даже «перегреве экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время ситуация с убыточными компаниями в России находится под контролем.