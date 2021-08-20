Москва, 20 августа, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Москве возбуждено более 30 административных дел по факту реализации некачественных школьных товаров. Об этом сообщает 20 августа пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Школьные принадлежности

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Отмечается, что ведомством в плановом и внеплановом порядке было проверено 143 объекта, реализующих школьную форму и школьно-письменные принадлежности, в том числе магазины крупных торговых сетей «Комус», «Детский мир», «Метро».

"По результатам исследований управлением установлено несоответствие установленным требованиям 20 образцов детской продукции — 3% от общего числа исследуемых проб», — говорится в сообщении.

В том числе, уточнили в пресс-службе, 15 ранцев оказались несоответствующими по линейно-угловым показателям, массе изделий и маркировке, четыре образца школьно-письменных товаров не соответствовали по показателю индекса токсичности и маркировке, один образец школьной формы не соответствовал по показателю «гигроскопичность».

"За нарушения требований технических регламентов Таможенного союза в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждено 32 административных дела по части 1 и части 2 статьи 14.43 КоАП РФ», — отметили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что ведомством в настоящее время проводятся контрольные мероприятия в отношении поставщиков и производителей некачественной продукции и принимаются меры по изъятию её из оборота.