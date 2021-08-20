Киев, 20 августа 2021, 16:35 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его внезапно пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое должно состояться сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Кличко
Виталий Кличко
Qypchak

По словам городского главы Киева, соответствующее приглашение было сделано сегодня днем из офиса президента, за два с половиной часа до начала мероприятия.

«Физически не смогу присутствовать… после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в Черниговскую область», — отметил он.

В свою очередь, в офисе президента считают заявление Кличко «отговоркой», подчеркивая, что два с половиной часа — «это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области».

«В любом случае, Кличко пора возвращаться — прежде всего, в реальность. Пиар и воровство — это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти», — заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Украинская правда».

Заседание СНБО сегодня состоится в любом случае, но какие вопросы будет рассматривать совет — в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что накануне партия Кличко «УДАР» в специальном заявлении потребовала от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы. Кличко и его соратники призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».