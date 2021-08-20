Киев, , 16:35 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его внезапно пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое должно состояться сегодня, 20 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Кличко Qypchak

По словам городского главы Киева, соответствующее приглашение было сделано сегодня днем из офиса президента, за два с половиной часа до начала мероприятия.

«Физически не смогу присутствовать… после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже уехал в рабочую поездку в Черниговскую область», — отметил он.

В свою очередь, в офисе президента считают заявление Кличко «отговоркой», подчеркивая, что два с половиной часа — «это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области».

«В любом случае, Кличко пора возвращаться — прежде всего, в реальность. Пиар и воровство — это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти», — заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию «Украинская правда».

Заседание СНБО сегодня состоится в любом случае, но какие вопросы будет рассматривать совет — в настоящий момент неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что накануне партия Кличко «УДАР» в специальном заявлении потребовала от центральной власти остановить политическое давление через правоохранительные органы. Кличко и его соратники призвали международных партнеров отреагировать на действия украинской власти и «помочь вернуть ее на путь законности».