Ярославль, 20 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Ярославле у ИТ-компании конфисковали компьютеры и бытовую технику в счёт оплаты судебной задолженности в размере более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по ЯО Конфискация товара

Компания, зарегистрированная в Дзержинском районе Ярославля, продавала компьютерную и бытовую технику через интернет, среди заказчиков были жители Вологодской, Свердловской, Мурманской и Ярославской областей. Однако после оплаты сами товары до покупателей не доходили.

Не дождавшись заказов, люди шли в суд. Так один из истцов в судебном иске указал, что заказал в магазине 2 видеокарты общей стоимостью 259 500 рублей.

«В оговоренный сторонами срок товар доставлен не был. Истец направил на электронную почту ответчика претензию, в которой установил новый срок для передачи товара, а также заявил о взыскании неустойки. Претензия оставлена продавцом без ответа и удовлетворения. В адрес ответчика направлена повторная претензия с требованием доставить товар в срок с начислением неустойки. В ответ на повторную претензию ответчик сообщил о невозможности поставки в связи с отсутствием товара и обязался возвратить денежные средства. До настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены», — сообщается в решении Дзержинского районного суда Ярославля.

При этом ответчик на заседание не явился. В данном конкретном случае суд обязал интернет-продавца вернуть деньги за видеокарты, выплатить неустойку и штраф, все вместе на сумму в 466,8 тысяч рублей. Всего на исполнении в службе судебных приставов находится 10 исполнительных производств на общую сумму в 834 тысячи рублей.

«В целях взыскания долга судебный пристав-исполнитель надлежащим образом уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительных производств. Однако должник не предпринял мер по погашению долга перед обманутыми клиентами. В связи с этим судебный пристав, осуществил проверку имущественного положения должника. Аресту подвергнуто несколько десятков позиций имущества. В частности, судебный пристав составил акт описи и ареста на компьютеры, электронные носители, бытовую технику», — сообщили в ярославском управлении ФССП.

Судебные приставы планируют выставить арестованное имущество на торги, деньги пойдут на выплаты пострадавшим клиентам.