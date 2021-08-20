Лондон, 20 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. 20 августа издание The Athletic сообщило, что лондонский «Арсенал» заплатит мадридскому «Реалу» 35 миллионов евро за 22-летнего атакующего полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора. Еще 5 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Контракт подписан на пять лет до конца сезона 2025/26.

Luis Fernandez Мартин Эдегор

В официальном Twitter-аккаунте «канониров» объявили, что Эдегор будет выступать в команде под восьмым номером.

В прошедшем сезоне Мартин Эдегор, выступая за «Арсенал» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах Английской Премьер-лиги и Лиги Европы УЕФА, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Эдегор не входит в планы нового главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.