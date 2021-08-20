Элиста, 20 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Случаи заражения коронавирусной инфекцией среди детей фиксируются всё чаще, сообщил 20 августа журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

Мурашко «Дети, действительно, стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя».

Он напомнил, что нужно защищать детей. Это будут делать, прежде всего, родители, с которыми необходимо до начала учебного года провести занятия, а также — с учителями. Он призвал взрослых к вакцинации.