Архангельск, 20 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Между Череповцом и Архангельском появится авиасообщение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, первый самолет из Череповца совершит посадку в аэропорту Архангельск 25 августа.

Yarregion.ru Самолет

В дальнейшем рейсы будут выполняться каждую среду. Рейс Д2−228 будет организован по графику: вылет из Череповца в Архангельск — в 12:00, из Архангельска в Череповец — в 17:40. Время в пути — час десять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологду и Мурманск свяжет прямой авиарейс.