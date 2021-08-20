Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Новейший российский корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» (проект 12 700) передан Военно-морскому флоту России. Как сообщили на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК), построившем корабль, торжественная церемония подъёма Андреевского флага состоялась 20 августа в Балтийске, на главной базе Балтфлота.

АО «СНСЗ» Корабль «Георгий Курбатов»

В ближайшее время «Георгий Курбатов» приступит к выполнению задач в составе бригады надводных кораблей охраны водного района Черноморского флота России. Корабль, спущенный на воду в Петербурге 30 сентября 2020 года, назван в честь Героя Советского Союза Георгия Дмитриевича Курбатова.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК) в интересах российского военного флота. Такие корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут находить и обезвреживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут использовать различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Он легче и прочнее металлического корпуса, не боится коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

«К достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин», — отмечают на судостроительном заводе, использующем уникальную технологию создания корпусов кораблей.