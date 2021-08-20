Вольский район, Саратовская область, 20 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Вольском районе 20 августа в дорожной аварии пострадали семь человек, из них четверо погибли, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Kaatjem Авария

ДТП произошло около села Терса. На автотрассе столкнулись грузовики «КамАЗ» и «Скания», а также легковой автомобиль «Лада Ларгус».

Зажатые тела погибших извлекли спасатели, еще троих пострадавших передали медикам.

«Информация на пульт дежурного поступила информация в 15.12. По имеющейся у нас информации, погибли 4 человека, в том числе, к сожалению, дети. Всего пострадавших в аварии 7 человек, в том числе 4-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы в Вольскую райбольницу», — цитирует Юрина «Взгляд-инфо».

По сведениям облминздрава, в Вольскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии девочку в возрасте около трех лет. Водители большегрузов пострадали не сильно.

По факту ДТП организована доследственная проверка.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 августа около 02:00 на 620 км автодороги Р-22 «Каспий» вблизи села Большая Ольшанка Калининского района водитель автобуса. следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне автобуса находились 20 пассажиров и двое водителей.

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