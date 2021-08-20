Варшава, , 16:13 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда написал открытое письмо главе Венгрии Яношу Адеру с поздравлениями по случаю Дня Святого Иштвана. Это главный государственный праздник Венгрии, который также считается Днем основания венгерского государства. Он отмечается 20 августа. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Дуда написал, что «история отношений между двумя странами чрезвычайно дружественная и союзническая, а в этот момент Польша и Венгрия могут рассчитывать друг на друга в угрожающих ситуациях, особенно во времена пандемии COVID-19».

«Я убежден, что после отступления пандемии наше сотрудничество еще больше укрепится — на каждом уровне и в каждом измерении. Наша двустороннее сотрудничество является важным фактором в развитии и безопасности нашего региона и всей Европы», — написал Дуда.

Он также поблагодарил Венгрию за тесное сотрудничество в рамках инициативы «Троеморья» и Вышеградской группы.