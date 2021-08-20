Ханты-Мансийск, 20 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Югре родительские собрания в связи с эпидобстановкой по коронавирусу пройдут в онлайн формате. Об этом сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

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При этом образовательный процесс в Югре начнётся в традиционном формате, за партами в классах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьники Югры буту учиться в особом режиме. Отменяются массовые мероприятия. Школы будут работать по специально разработанному расписанию уроков, перемен, перерывов на обед, составленному для минимизации контактов между учениками.