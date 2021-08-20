Рязань, 20 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Первая берестяная грамота, найденная учёными во время раскопок на территории Рязанского Кремля, будет храниться в Рязани. Об этом 20 августа заявил губернатор Николай Любимов в ходе обсуждения вопросов поддержки проведения археологических исследований в регионе, сообщает пресс-служба правительства области.

Www.ryazangov.ru Археологи за работой

Рязань стала 10 городом в России и 13 в мире, где были найдены такие памятники древней письменности.

«Первая и пока единственная берестяная грамота Переяславля Рязанского — достояние рязанцев! Поэтому после того как грамоту обработают и расшифруют в Москве, она обязательно вернется в Рязань, в наш музей. Мы должны поощрять археологическое дело, повышать к нему интерес. Я думаю, что с этим мы обязательно справимся. Хочу услышать ваши предложения по созданию школы молодых археологов, такой проект вполне мог бы претендовать на грант. Предлагаю поработать над этим совместно с педуниверситетом, нашими специалистами. Рязанцы гордятся своей историей, и эту гордость надо подпитывать не искусственно, а естественным путём!», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, берестяную грамоту с сохранившимся фрагментом текста обнаружили археологи в юго-восточной части Кремля.