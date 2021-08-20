* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:10 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до своего фактического прихода к власти в Афганистане получал доходы не только от торговли наркотиками, но и от «налогов на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну», пишет 20 августа Financial Times.

Афганистан. Наркотики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получали существенный доход от незаконной добыча полезных ископаемых и от «налогов на импортируемое топливо». Иначе говоря, они взимали дань с импорта.

Что касается наркоторговли, которая, как утверждает издание, не являлась основой их бюджета, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировали торговлю сильнодействующими наркотиками.

Приход к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл на фоне такого явления как недовольство афганцев властью: коррупция во властных афганских кругах (теперь свергнутых) надоела многим, ведь приходилось по каждому поводу давать взятки чиновникам.

Но у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалось много экономических проблем после взятия Кабула.

Придя к власти, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались в экономическом смысле в сложной ситуации, потому что к ним нет доверия со стороны граждан, в том числе крупных вкладчиков, которые после смены власти обескровили банки, а социальные выплаты осуществлять всё-таким придётся.

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