Джакарта, 20 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что экономический рост останется положительным и составит от 3,7 до 4,5% в 2021 году, сообщает Antara.

Индонезийская рупия

«Во втором квартале 2021 года экономический рост восстановился и вырос на 7,07%. В целом, мы прогнозируем рост экономики от 3,7 до 4,5%», — заявил Аирланго Хартарто в Джакарте.

Министр-координатор заявил, что правительство не проводит равную ко всем районам экономическую политику, поскольку потенциал и культура каждого региона отличаются друг от друга.

Кроме того, правительство распределило социальную помощь для поддержания покупательной способности граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что ключом к экономическому росту является сокращение случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:Президент Индонезии: рост экономики зависит от сокращения случаев COVID-19