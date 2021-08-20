Архангельск, 20 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В ходе своего визита в Архангельск заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала врачей усилить разъяснительную работу по ковид-вакцинации среди беременных, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Татьяна Голикова в перинатальном центре Архангельска

«Вы должны быть с ними [с беременными — ред.] на постоянной связи, здоровье каждого ребенка, который еще не родился, — это ваша забота, — обратилась Голикова к врачам архангельского перинатального центра. — Поэтому вы должны курировать пациенток постоянно, оказывать им поддержку, консультировать. Необходимо проводить разъяснительную работу о вакцинации среди беременных, чтобы не было случаев заражения таких женщин COVID-19».

По данным правительства Архангельской области, первые вакцинированные от ковида среди беременных были зарегистрированы в Северодвинске.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России беременность исключили из списка противопоказаний для вакцинации c 1 июля 2021 года. Новые рекомендации по вакцинации населения 24 июля опубликовал Минздрав РФ.