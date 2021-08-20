Киев, 20 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Накануне празднования 30-летия независимости Украины президент Владимир Зеленский дал указание объявить об окончании расследования по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, несмотря на то, что большинство запланированных прокурорами следственных действий еще не выполнено.

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Об этом сообщил через социальные сети сегодня, 20 августа, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий назвал этот ход «очередной пиар-акцией Владимира Зеленского», которому в поздравительной речи не хватает текста о его блистательной победе над «русским миром и пятой колонной Кремля».

«И вот для того, чтобы пустить пыль в глаза наивному обывателю, было решено ко дню независимости объявить о победном окончании расследования уголовного дела Медведчука. Гениально! Но дело-то на самом деле не окончено и в суд не направлено» — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что на данный момент по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября.

«Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи — и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого. Это было нужно для того, чтобы не дать возможности адвокатам обжаловать это в суде, так как согласно законодательству обжаловать необоснованное подозрение можно только через два месяца после его объявления», — заявил депутат ОПЗЖ.

В завершение оппозиционный политик саркастически отметил, что теперь остается ждать «бравурной праздничной речи президента Зеленского ко дню независимости Украины, грубого нарушения права Медведчука на защиту, решения ЕСПЧ в его пользу и возвращения уголовно-правового бумеранга ко всем участникам этого позорного спектакля».

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Сам политик настаивает, что у его адвокатов есть все доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.