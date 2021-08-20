Ужгород, Украина, 20 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В украинском Ужгороде заметно накренился самый большой флагшток в области. Об этом сообщило 20 августа местное издание Groza.

Kyivcity.gov.ua Тризуб установленный на флагшток в Киеве

Журналисты рассказали, что конструкцию устанавливали быстрыми темпами, чтобы успеть ко Дню независимости Украины.

Ужгородский флагшток представляет собой 30-метровое сооружение, состоящее из трёх труб из нержавеющей стали, изготовленных в Турции по специальному заказу. Его масса составляет 4,8 тонны, а стоимость — около 6 млн гривен или $225 тыс.

Напомним, ранее в Херсоне аналогичный флагшток-рекордсмен рухнул на машину местного чиновника, отвечавшего за его монтаж.