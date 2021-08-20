Ханты-Мансийск, 20 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Югре подросток обвиняется в жестоком избиении сверстника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

Установлено, что поздно вечером 7 июля 2021 года 16-летний юноша, находясь в районе улицы Крупской города Ханты-Мансийска, вступился за товарища, нанеся каблуком по лицу другого 16-летнего подростка несколько ударов кулаком. Потерпевший упал на тротуар, получив дополнительно травму головы.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.