Москва, 20 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 20 августа, по состоянию на 15:00 по мск, доллар на Московской бирже дорожает на 0,3%, поднимаясь выше 74,4 рубля. Евро прибавляет 0,28%, превышая 86,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Никаких значимых новостей, способных существенно повлиять на рынки, после публикации протоколов с последнего заседания ФРС не выходило.

Данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе показало даже несколько большее, чем ожидалось, снижение, укрепив инвесторов в мысли о том, что теперь уже ничто не помешает регулятору начать сокращать программу выкупа облигаций с рынка.

Американские биржи 19 августа снижались, сегодня эстафету перехватили азиатские и европейские площадки, включая российский фондовый рынок. Доллар на этом фоне укрепляется к корзине валют, валюты развивающихся рынков также слабеют.

Впрочем, пока никаких панических распродаж на мировых рынках не наблюдается, так что, не исключено, что коррекция будет носить плавный и непродолжительный характер.

В конце концов, ужесточение монетарной политики ФРС было неизбежно, и постоянное обсуждение этой темы уже закладывалось в цены активов.

Снижение нефтяных цен, которое также оказывает давление на курс рубля, также не носит катастрофического характера. Цены на нефть остаются на комфортных уровнях для российских производителей и бюджета.

Сегодня значимой для курса рубля статистики не ожидается, к вечеру возможно даже некоторое восстановление позиций российской валюты — не все захотят переносить позиции через выходные», — считает эксперт.

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