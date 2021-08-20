Джакарта, 20 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Специальный отряд национальной полиции Индонезии по борьбе с терроризмом провел массовые аресты десятков подозреваемых в терроризме, которые планировали террористические акты в День независимости, сообщает CNN Indonesia.

AK Rockefeller Индонезийский полицейский

Сотрудники полиции взяли под охрану 53 подозреваемых в терроризме, которые проживают в 11 индонезийских провинциях.

Задержания проходили с 12 по 17 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что ключом к экономическому росту является сокращение случаев заражения коронавирусом.

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