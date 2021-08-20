Екатеринбург, 20 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. На матч между футбольными клубами «Урал» и «Динамо» 21 августа в Екатеринбурге пустят только 500 болельщиков, сообщили в пресс-службе «Урала».

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург-Арена

Главный санитарный врач РФ ввёл ограничения по численности зрителей на массовых спортивных мероприятиях, поэтому на стадионе «Екатеринбург-Арена» и установили лимит в 500 человек.

В «Урале» признали, что огорчены подобными ограничениями, но попросили всех отнестись с пониманием к мерам безопасности. Всего стадион вмещает более 35 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили большинство мероприятий, приуроченных ко Дню города.

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