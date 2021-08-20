Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Многократный обладатель премии «Грэмми», американский гитарист Джон Майер продолжает распространять свой новый студийный альбом «Sob Rock», выпустив накануне клип на композицию «Wild Blue». Артист загрузил музыкальное видео на свой YouTube-канал.

Кадр из видео сайта youtube.com пользователя Juliekoshka Он не только прекрасно пел, но и играл на гитаре

Майер снова придерживается атмосфере 80-х, так прижившейся в современной поп-культуре, как в своей музыке, так и в музыкальных клипах. Ранее в подобной манере были сняты видео на песни «Shot In The Dark» и «Last Train Home».