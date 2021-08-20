Москва, 20 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. По состоянию на 1 августа текущего года общая задолженность по заработной плате в России составила 1 млрд 538 млн руб. Об этом 20 августа сообщается в материалах Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

При этом уточняется, что по сравнению с данными на 1 июля нынешнего года эта задолженность увеличилась на 26,6 млн рублей или на 1,8%.

Также отмечается, что из этой суммы общей задолженности на долги текущего года приходится 579,8 млн рублей (37,7%), на долги прошлого года 261,3 млн рублей (17%), а на долги в 2019 года и ранее — 696,9 млн рублей (45,3%).

Кроме этого указывается, что по видам экономической деятельности задолженности по зарплате 38,3% ее приходится на обрабатывающие производства, 23% — на строительство, 15,6% — на транспортную сферу, 7,5% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, а также на лесозаготовки, и еще 5,4% — на добычу полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что проверку Белгородского филиала АО «Почта России» проведёт региональная прокуратура.