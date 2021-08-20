Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. На территории Марий Эл в связи с лесными пожарами введен режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба правительства Марий Эл Волонтеры выезжают к месту тушения пожара в Марий Эл

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Пожар на территории Медведевского района до сих пор не удается локализовать. В пресс-службе правительства республики отметили, что существует угроза распространения огня на близлежащие населенные пункты — поселки Студенка и Сосновый бор. В радиусе 5 км от кромки горения находятся и другие населенные пункты. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор, позднее эвакуировали и поселок Студенка. Всего из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка. К тушению пожара привлечены два вертолета от МЧС и Минобороны России, а также около 200 волонтеров из Йошкар-Олы и Медведево. Работает группировка сил и средств МЧС в составе 376 человек и 131 единица техники.

Ранее стало известно, что режим ЧС введен в поселке Медведево.

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