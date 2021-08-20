Киев, 20 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. 24 августа 2021 года на Украине, в Чернобыльской зоне отчуждения планируют запустить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщило 20 августа украинское издание «Вести».

Lettera43.it Радиоактивные отходы

По данным журналистов, на предприятии есть 24 резервуара, в которых по методике сухого вертикального хранения будет в течение ста лет храниться отработанное ядерное топливо со всех украинских атомных станций.

Напомним, 11 августа 2021 года правительство Украины утвердило программу, согласно которой к 2025 году страна откажется от вывоза радиоактивных отходов в Россию. Это позволит Украине «экономить» $200 млн ежегодно.