Москва, 20 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Приходилось сталкиваться с биометрическими методами идентификации личности большинству жителей России — это разблокировка гаджетов, открытие приложений или бесконтактную оплату (84%), доступ в помещения (69%) и получение банковских услуг в отделении либо через банкомат (65%), приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Toshiyuki IMAI Биометрия

Среди биометрических методов респонденты назвали распознавание по отпечатку пальца (пользовались 51% опрошенных), по лицу (36%) и по голосу (28%). Реже граждане РФ сталкивались с идентификацией по сетчатке или радужке глаза и по рисунку вен.

Не смогли перечислить организации, занимающиеся сбором биометрических данных, 46% участников опроса. 37% чаще всего называли банки и 21% — правоохранительные органы. При этом повысилась доля людей, правильно понимающих термин «биометрия», — с 54% в 2020 году до 74% в 2021 году.

Опрос проведен в конце мая — начале июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти намерены активнее собирать биометрические данные граждан, в том числе с применением «административных мер».

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