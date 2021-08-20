Лондон, , 15:47 — REGNUM Семь сотрудников Федеральной службы безопасности России оказались под санкциями, которая ввела Великобритания. Об этом сообщили 20 августа в министерстве иностранных дел Соединённого Королевства.

Потому Россия и Великобритания. Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что поводом для ограничительных мер со стороны Лондона стала уверенность в их причастности к инцидентам с российским блогером Алексеем Навальным и бывшим полковником ГРУ Сергеей Скрипалём.

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В санкционный список попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

Всем им запрещено въезжать в Великобританию. Кроме того, их банковские счета будут заморожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне США заявили о подготовке новых санкций против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее в марте 2021 года США, Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.